Os 11 gringos do Rei Leão

FOTO: JOÃO CALDAS/ DIVULGAÇÃO

Entre os mais de 50 atores que brilham no espetáculo O Rei Leão, em cartaz até o fim do ano no Teatro Renault, estão 11 sul-africanos. São eles:

BISI BANGIWE

Cantor

Formado em Dança pela Tshwane University of Technology, Bisi Bangiwe participou do musical Fangs, na África do Sul. Trabalhou no elenco original do musical O Rei Leão na África do Sul, Taipei e Alemanha, como Swing e Dance Captain. Cofundador da Amandla Dança Teatro, é professor de dança na Alemanha, Bélgica, Noruega, África do Sul, Namíbia e Botswana. Apresentou-se no Rafto Prize Awards e no Fórum Mundial Econômico na Suíça.

NTLAHLA NYIKI

Cantor

Em 2005, Ntlahla Nyiki participou do workshop de dança da Rhodes University, conduzido pelo primeiro teatro de physical dance. No mesmo ano, participou do workshop de teatro musical de Joanesburgo. Em 2011, foi assistente de direção e coreógrafo do musical Beyond the View.

NHLANHLA NGOBENI

Cantor e cover de Mufasa

Nhlanhla Ngobeni estudou BSC Pesquisa Quantitativa na Universidade de Witwatersrand (WITS). Também estudou atuação profissional na Playhouse Academy, na África do Sul. Trabalhou em alguns comerciais de TV e tem mais de oito anos de experiência cantando solo e com alguns artistas profissionais e grupos populares na África do Sul. Participou do musical Die Empty, no teatro de Joanesburgo, e em outros países africanos como Suazilândia e Botswana.

NOKWANDA KHUZWAYO

Cantora e cover de Nala

Nokwanda Khuzwayo participou do musical Madiba’s Magic Song, no Victory Sonqoba Theatre Company, África do Sul. Em Londres, trabalhou no musical The Mighty Zulu Nation.

PORTIA MANYIKE

Cantora e cover de Rafiki

Portia Manyike formou-se na Amakhono We Sintu African Talent, em 1999, em Teatro e Dança Tradicional. De 1999 a 2005, fez parte da Companhia Teatral Talipot Indian Ocean, no tour internacional na Noruega, Escócia, Canadá, Suíça, França e Brasil. Fez parte do espetáculo O Rei Leão na França e em Singapura.

SBONGISENI ZULU

Cantor

Natural da África do Sul, Sbongiseni Zulu trabalhou em musicais de R&B e no musical Shosholoza, em seu país de origem. Era regente e diretor de coral da igreja e foi cantor principal oficial do Crown Gospel Awards. Ganhou o prêmio de melhor cantor de música house tribal em 2012.

THABILE MTSHALI

Cantora e cover de Shenzi

Nascida na África do Sul, atuou sob a direção de uma das lendas sul-africanas: Tu Nokwe. Participou do tour mundial de The Zulu, com Mbongeni Ngema, e atuou em Bayede Shaka – The Spear is Born, de Edmund Mhlongo, e em Umoja, em Londres. Fez parte do Cheetah Tour e do Festival em Hong Kong, ambos em O Rei Leão. Participou do The Oprah Show, além de programas de TV sul-africanos.

TERTIA COETZEE

Bailarina

Tertia Coetzee estudou balé, sapateado, dança moderna e contemporânea, jazz, acrobacia, dança africana e ginástica rítmica. É formada em Dança pela Tshwane University of Technology. Já fez diversas aparições na televisão. Integrou o Tshwane Dance Theatre em 2011 e, em 2012, o The Forgotten Angle Theatre Collaborative. O Rei Leão é seu primeiro musical e sua primeira experiência de trabalho no exterior.

JUSTIN RONDGANGER

Cantor

Justin Rondganger começou como músico na Field Band Foundation, Fredskorpset, Norweign Music Forbond, aos 13 anos, como baterista e tocador de marimba. Formou-se em Música na Nelson Mandela Metropolitan University e estudou e deu aulas no Toneheim Folkhogskole, na Noruega.

NTSEPA PITJENG

Cantora e cover de Rafiki

Formada em Teatro pela Tshwane University of Technology, Ntsepa Pitjeng fez mestrado em Canto e Teatro Educacional. Trabalhou em algumas peças teatrais, sendo as maiores Spoon Full of Sugar, Hairspray e O Rei Leão, em Las Vegas. Também apareceu em dramas locais como Muvhango e Tshatsha, na África do Sul.

PHINDILE MKHIZE

Rafiki

Começou a cantar aos 4 anos de idade. Viajou pela África do Sul, Austrália e Europa com as melhores produções de Mbongeni Ngema. Já dividiu o palco com Michael Jackson, Kenny Lattimore e Stevie Wonder, no aniversário de 80 anos do presidente Nelson Mandela. Participou da trilha sonora do filme O Rei Leão, em 1994, e está no musical há 10 anos. Viajou com a produção pelos Estados Unidos e Espanha.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 14 de junho de 2013