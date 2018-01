Orações high-tech

__________________________________________

Os fiéis que visitam a Igreja de São Frei Galvão, no Mosteiro da Luz, têm à disposição um velário eletrônico que, além de acender as lâmpadas, emite, com um botão, uma mensagem-oração ao santo. “Como é um imóvel tombado (pelas três instâncias de proteção ao patrimônio, Iphan, Condephaat e Conpresp), não podemos acender velas”, explica o capelão do Mosteiro, padre José Arnaldo Juliano dos Santos. O dispositivo foi instalado há quatro anos. “A mensagem gravada tem a função de transmitir conforto e fé ao católico que busca um momento de oração.” Franciscano de Guaratinguetá, Antônio de Sant’Ana Galvão (1739-1822), primeiro santo nascido no Brasil, foi canonizado em 2007.