Ora, bolas…

Muitos curiosos já pediram para conhecer a casa-bola do arquiteto Eduardo Longo. “Já mostrei para bastante gente, mas é a primeira vez que organizamos um tour”, diz ele que, aos 71 anos, mora sozinho em sua criação desde 1979 – sua mulher prefere viver em outra casa.

A história do excêntrico imóvel de 100 m² (8 m de diâmetro) na Rua Amauri tem muito a ver com as crenças do arquiteto. “É uma maquetona do que eu imagino que seriam habitações para prédios de apartamentos de luxo”, resume. “Agrada hoje muito mais do que no começo. Porque o mundo evoluiu e as pessoas não têm mais depósito, bibliotecas, um acúmulo de víveres.”

A oportunidade para conhecer a casa vai até o fim do mês. E quem quiser se aprofundar, ainda pode conferir o livro ‘Sobre Bolas e Outros Projetos’ (Editora Paralaxe, 192 pág., R$ 70), sobre o arquiteto, que será lançado hoje (8), às 19h30, no Museu da Casa Brasileira.

Tour na casa-bola. 6ª (exceto 15/11), 11h e 16h, no Museu da Casa Brasileira (Av. Brig. Faria Lima, 2.705). Insc.: agendamento@ mcb.org.br ou 3032-3727. Grátis. Até 29/11.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 8 de novembro de 2013

