Ora, bolas!

OLHA SÓ…



Desde 1970, a Copa do Mundo tem uma bola oficial a cada edição do torneio. Réplicas de todas elas podem ser conferidas, até o dia 13, em exposição no Shopping Ibirapuera. A protagonista, obviamente, é a Brazuca, redonda utilizada no Mundial deste ano. Ela ganhou uma réplica gigante, com mais de 2 metros de altura.

Bolas da Copa do Mundo. Av. Ibirapuera, 3.103, Moema, 5095-2300. Todos os dias, 10h/22h. Grátis. Até 13 /7.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 27 de junho de 2014

Tem Twitter? Siga o blog