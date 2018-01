Ontem, cartório; hoje, ‘hub criativo’

__________________________________________

O prédio tem sua importância histórica porque foi ali, em 1890, que funcionou o primeiro cartório de São Paulo. Desde 2014, o casarão do número 108 da Rua Roberto Simonsen, entretanto, abriga um ‘hub criativo’ com três projetos: a Sé (galeria de arte), o Phosphorus (espaço independente de arte experimental) e a Casa Juisi (um acervo de roupas vintage para pesquisa e locação). Até 19/12, está em cartaz ali a exposição ‘Território Transitório’, com esculturas e instalações de Thiago Szmrecsányi.