ONGs sofrem com diminuição de doações

Do resgate de gatinhos abandonados a serviços de assistência social, ONGs enfrentam dificuldades para equilibrar seus orçamentos em tempos de crise. Na hora do aperto, cidadãos e empresas reduzem suas doações e patrocínios. A reportagem entrou em contato com 20 entidades do tipo em dezembro e ao longo de fevereiro. Em média, o ano de 2015 já fechou com uma queda de 30% na arrecadação em relação a 2014; e as perspectivas são ainda piores: a estimativa deste ano é de 15% menor do que 2015.

Confira alguns exemplos: