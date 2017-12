INTERROGAÇÃO



FOTO: REPRODUÇÃO

Oficialmente, a primeira partida de futebol do Brasil foi realizada em 14 de abril de 1895, na Várzea do Carmo, no bairro do Brás. Os funcionários da São Paulo Railway, time de Charles Miller (foto), venceram os da Gas Company of São Paulo por 4 a 2.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 10 de janeiro de 2014

