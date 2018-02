Olhares paulistanos

No último sábado, a editora Andross lançou a coletânea Universo Paulistano – Contos e Crônicas de Uma Cidade Que Nunca Dorme. São dez histórias, assinadas por dez autores diferentes, sempre tendo São Paulo como pano de fundo. De acordo com o editor da obra, o objetivo é mostrar uma capital paulista muito maior do que a esquina entre as Avenidas São João e Ipiranga.

Repeteco. Esta é a terceira vez que a Andross publica uma coletânea com sotaque paulistano, tendo a cidade como homenageada. No mesmo evento, a editora comemorou seu sétimo aniversário.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 8 de agosto de 2011

