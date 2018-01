A série fotográfica acima, de Penna Prearo, foi feita no entorno do Aeroporto de Congonhas. Prearo fotografa aviões há dez anos. As imagens integram o recém-lançado ‘Jornada do Alumbramento de Apollo’

(Ed. Madalena; R$ 200).

