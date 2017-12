Olhares gringos

__________________________________________

A comida – do pão na chapa ao rodízio de carne –, a vida noturna – com bares, baladas e casas de shows – e os roteiros para serem feitos a pé – como a badalada Rua Oscar Freire, a histórica Praça da Liberdade e o cultuado Beco do Batman, que ilustra esta nota. Assim a cidade é apresentada pelos irmãos gêmeos Aron e Gabriel Lesser, de 22 anos, no recém-lançado livro ‘Piecing Together São Paulo’ (Ed. Narrativa Um, 128 pág., R$ 35).

Nascidos nos Estados Unidos, filhos de mãe brasileira e pai americano – brasilianista –, eles tiveram uma formação bilíngue e costumam passar longas temporadas na capital paulista. Ambos são estudantes da Universidade Brown: Aron está se especializando em Antropologia Urbana e pesquisa a formação de espaços e comunidades culturais em cidades latino-americanas; Gabriel estuda Literatura Latino-Americana e Espanhola.

Publicado em inglês, o guia é voltado para os estrangeiros que visitam São Paulo. Mas deve ser também utilizado por escolas de idiomas.