Massao Ohno. Evento marcado para as 18h de hoje, na Biblioteca Mário de Andrade, discute a obra do editor de poesia Massao Ohno (foto), morto em junho. O encontro, que terá a participação de poetas como Renata Pallotini e Claudio Willer, marca o início do projeto de formação da Coleção Massao Ohno na biblioteca.

Bate-papos literários. Por falar em biblioteca, na sexta foi reativado um projeto – dos anos 80 – que promove bate-papos entre autores e leitores. Pelo cronograma, o Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso e 34 bibliotecas da cidade recebem a visita de 11 escritores – entre eles, Marcelino Freire e Eva Furnari.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 20 de setembro de 2010