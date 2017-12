Olha só aquele rio!

Atenção, senhores passageiros da CPTM: até o fim do mês, a peça ‘A Cidade dos Rios Invisíveis’, do Coletivo Estopô Balaio, volta a ser encenada nos trilhos da companhia. Com fones de ouvidos, os usuários da Linha 12-Safira são convidados a ouvir narrativas poéticas sobre os bairros que a margeiam. Com destaque, é claro, para suas águas. Para participar, é preciso fazer inscrição por e-mail (reservas@coletivoestopobalaio.com.br). O ponto de encontro é o Espaço Cultural da Estação Brás, sempre às 14h, aos sábados e domingos de abril. A intervenção é gratuita, mas o passageiro precisa pagar o bilhete (R$ 3,80).

