Rádio. A rádio Estadão ESPN, pela qual a coluna ‘Paulistices’ é veiculada às segundas, quartas e sextas (por volta das 10h20) terá uma programação especial em homenagem ao aniversário de São Paulo. Um estúdio será montado no Parque do Ibirapuera, perto do Viveiro Manequinho Lopes, e o público poderá acompanhar tudo de perto.

Blog. Extensão da coluna desde agosto de 2010, este blog também terá conteúdo especial para celebrar os 458 anos de São Paulo. Na madrugada do dia 25, deve entrar no ar um jogo interativo para você testar seus conhecimentos sobre a cidade aniversariante.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 23 de janeiro de 2012

Tem Twitter? Siga o blog