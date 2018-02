Notoriedade nobre. O edifício do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, na Barra Funda, zona oeste, entrou para o Guia Internacional de Arquitetura, publicado pela Wallpaper City Guides. Inaugurado em 2004, o prédio de 19 andares e duas torres saiu das pranchetas dos arquitetos Décio Tozzi e Karla Albuquerque. Antes, a obra já era uma das representantes da arquitetura brasileira no acervo do Centre Pompidou de Paris.

Notoriedade nada nobre. O edifício tem a alcunha jocosa de “fórum do Lalau”. Isso porque se atribui ao ex-juiz Nicolau dos Santos Neto o desvio de R$ 169,5 milhões da construção do prédio.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 16 de maio de 2011

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tem Twitter? Siga o blog