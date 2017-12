O tempo e o vento

Esfriou? Vai chover? São Paulo não é mais a terra da garoa? Qual a diferença entre geada e neve? Para quem adora curiosidades e histórias meteorológicas, o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) promove dois cursos – abertos ao público em geral – em julho (ATUALIZAÇÃO EM 27 DE JUNHO: AMBOS JÁ ESTÃO COM AS VAGAS ESGOTADAS). ‘Explorando a Meteorologia’ vai do dia 11 ao dia 15 e mostra como a compreensão dos fenômenos da atmosfera não é só previsão do tempo: faz parte do dia a dia de áreas como Arquitetura, Zootecnia e Economia. A inscrição custa R$ 60.

Mais para o fim do mês, de 25/7 a 29/7, há o ‘Curso de Treinamento em Observações Meteorológicas de Superfície’, com leituras instrumentais que ajudam a compreender os principais elementos da atmosfera. No caso, custa R$ 70.

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG).

Av. Miguel Stéfano, 4.200, Água Funda.

Inf.: 5077-6332 e 5077-6344.