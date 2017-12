O teatro que não houve

DO FUNDO DO BAÚ

Entre a Praça da Bandeira e o Viaduto Jacareí, ao lado da Câmara Municipal, uma estrutura de concreto abriga uma imensa garagem de vários níveis. O projeto original, entretanto (veja croqui acima), previa um incrível teatro suspenso. Seria o substituto do mambembe Teatro de Alumínio, que existiu no endereço nas décadas de 1950 e 1960 – e foi demolido em 1966. Encomendado pela Prefeitura e projetado em 1969 pelo escritório Aflalo, Croce e Gasperini – atualmente Aflalo e Gasperini –, o Teatro Praça da Bandeira nunca saiu do papel. Ficou só o projeto: um teatro que era para ter sido.

