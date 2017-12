FOTO: REPRODUÇÃO

A Vila Maria Zélia, vila operária mais antiga do Brasil, tem site oficial. Pelo www.vilamariazelia.com.br, é possível conhecer mais sobre o conjunto histórico do bairro do Belenzinho, fundado em 1917. Ainda que muito descaracterizadas, 117 das construções originais resistiram ao tempo.

