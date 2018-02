O site da bisbilhotagem paulistana

Em minha coluna na rádio Estadão ESPN exibida no dia 18 de julho, conversamos sobre o blog Ouvi em SP, mantido pelo mestrando em meteorologia física da USP Fabio Fonseca (foto acima). Por problemas técnicos, o áudio não foi para o ar no site. Mas, para quem perdeu, a história é a seguinte:

“Existe um paulistano que levou a sério a arte da bisbilhotagem. O mestrando em meteorologia física da USP Fabio Fonseca mantém um blog, chamado Ouvi em SP, só com pérolas ouvidas no ônibus, na fila do restaurante, na rua, na faculdade… Sempre em São Paulo.

Ele conta que a ideia não é original sua. Trata-se de uma ‘cópia descarada’ de um site norte-americano. Fabio diz que sempre se incomodava com as abobrinhas ditas pelos outros. Em vez de parar de ouvir conversa alheia, resolveu fazer piada: e aí passou a colocar as histórias na internet. Como resultado, criou um site cheio de diálogos engraçados, alguns beirando o surreal.

E o site está aberto a colaborações. Quem quiser, encontra lá um formulário para enviar diálogos ouvidos nas ruas.”