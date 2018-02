O símbolo da FAU

Por Benedito Lima de Toledo*



A Ludovico Antônio Martino – arquiteto e urbanista -, formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) e recentemente falecido, deve o design paulista valiosas contribuições. Juntamente com o arquiteto João Carlos Cauduro, criou o sistema de sinalização para a Avenida Paulista, elegante e sóbrio como convém à avenida-símbolo de São Paulo.

Da prancheta desses designers saíram regularmente trabalhos de alta qualidade.

Particularmente, o que mais sensibilizou seus colegas foi a seleção do trabalho de Ludovico Martino em concurso promovido pelos alunos para a escolha do símbolo da FAU-USP. Nele está sintetizada a secção da coluna dórica (arquitetura) e o sol (urbanismo). O símbolo foi oficializado pelo então diretor da FAU, professor Lourival Gomes Machado e o arquiteto João Baptista Vilanova Artigas o deixou gravado no concreto da elevação principal do novo edifício que projetou para a FAU na Cidade Universitária.

* O arquiteto e historiador Benedito Lima de Toledo é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.