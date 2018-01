O Parque do Ibirapuera completou 60 anos neste mês de agosto e segue como o mais querido. No ano passado, o parque foi eleito o melhor da América do Sul entre os mais de 260 milhões de usuários do site de viagens TripAdvisor. E o parque foi o local brasileiro que mais recebeu check-ins de usuários do Facebook tanto em 2013 quanto em 2012 – desbancando hits turísticos como o praia de Ipanema, no Rio.

