O Sesc grandão

Cerca de 450 mil pessoas por semana frequentam alguma das unidades do Serviço Social do Comércio (Sesc) – atualmente, 23 delas estão em operação na região metropolitana de São Paulo e outras 17 no interior e litoral do Estado. No mês de setembro, a instituição comemorou 70 anos de fundação.

De todas as unidades, a mais movimentada é a do Belenzinho, na zona leste da cidade. Por suas instalações, com 50 mil metros quadrados de área construída, passam 30 mil frequentadores por semana. O Sesc Belenzinho foi fundado em 1998 e fechado para reforma em 2006. O complexo atual funciona desde 2010.

Na sequência do ranking aparece a unidade de Pinheiros, na zona oeste, com público médio semanal de 25 mil pessoas. A unidade de Campinas, com 24 mil frequentadores por semana, está em terceiro lugar. O Sesc Pompeia e a Ocupação Parque Dom Pedro atraem, respectivamente, 18 mil e 17,7 mil pessoas todas as semanas.