O terceiro shopping de São Paulo

O Shopping Ibirapuera, o terceiro mais antigo de São Paulo (perde para o Iguatemi e o Continental), foi inaugurado há 40 anos. Sua construção envolveu 3 mil operários em 21 meses de obras. Foi erguido em um terreno antes ocupado por uma tecelagem. Mais de 15 mil pessoas estiveram na festa de inauguração, quando o estabelecimento contava com 278 lojas (hoje, são 426), 12 escadas rolantes (contra as atuais 28), um supermercado chamado Superbom e duas fontes que chamavam a atenção dos frequentadores. O Ibirapuera tem mais de 160 mil metros quadrados de área e, até os anos 1990, era o maior shopping center do Brasil.

