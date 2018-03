As obras de restauração do Edifício Martinelli, um dos mais importantes prédios históricos de São Paulo, foram tema de recente coluna veiculada pela rádio Estadão ESPN. Neste link e no vídeo abaixo, mais detalhes:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.