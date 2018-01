O rosa está no ar

OLHA SÓ…



Já está virando tradição: pela mobilização na luta contra o câncer de mama, todo mês de outubro diversos prédios paulistanos passam as noites cheios de luzes rosa. É o chamado Outubro Rosa. Neste ano, a campanha chegou a uma companhia aérea. Algumas de suas aeronaves ganharam adesivos com o símbolo dessa luta, folders informativos estão sendo entregues aos passageiros e a tripulação trabalhará ao longo do mês com ao menos uma peça cor de rosa no vestuário.

