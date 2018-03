O escritor paulistano Jeosafá Fernandez Gonçalves retrata as cinco regiões da cidade em uma série de livros ambientados em São Paulo (acima, parte da capa do Zona Leste, lançado no ano passado). Esta história foi tema de recente coluna veiculada pela rádio Estadão ESPN. Confira aqui.

