__________________________________________

Formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco em 1861, com especialização em Paris, Antônio da Silva Prado (1840-1929) chefiou o Executivo paulistano por 12 anos – de 1899 a 1911 – e teve como uma de suas marcas a construção do Teatro Municipal. Além de ter sido o primeiro prefeito paulistano, ainda detém o recorde de mais tempo ininterrupto no poder. Ao longo de sua carreira, Prado ocupou outros cargos políticos: foi deputado, senador e ministro. Possuía uma fazenda de café na região de Ribeirão Preto, interior paulista.