O poeta noventão

Quando completar 90 anos, no próximo dia 30 de setembro, o poeta paulistano Paulo Bomfim vai ser homenageado com o lançamento de sua fotobiografia: o livro ‘Paulo Bomfim: Porta-retratos’, escrito pela fotógrafa Di Bonetti (320 págs.; R$ 62) e que acompanha um CD com 12 poemas musicados.

Na obra, entremeada por uma rica coleção de imagens, são contadas diversas histórias de Bomfim, conhecido como o ‘príncipe dos poetas’ e titular da cadeira de número 35 da Academia Paulista de Letras – da qual é o decano.

Não faltam referências às personalidades históricas com as quais conviveu – a pintora Anita Malfatti (1889-1964), autora de um retrato seu (que está na foto acima); o advogado, poeta e jornalista Guilherme de Almeida (1890-1969); o compositor Heitor Villa-Lobos (1887-1959); o poeta e escritor Mário de Andrade (1893-1945); entre outros.

“Para mim, como escritor, é uma experiência nova me ver personagem de um livro”, diz Bomfim. “Fico até surpreso, me perguntando: ‘sou mesmo eu este sobre o qual se escreve?’.”