O pior de São Paulo são os ‘espertinhos’

Tem aquela campanha do governo federal que diz que “o melhor do Brasil é o brasileiro”. A frase não é nova – e não foi criação de nenhum marqueteiro. É da obra do folclorista Luís da Câmara Cascudo (1898-1986). E, acredito, pode ser aplicada a qualquer parte do mundo, desde o macro “o melhor da Terra é o terráqueo”, até o local “o melhor de São Paulo é o paulistano”.

Mas há o outro lado da história. Somos humanos, portanto, suscetíveis a erros. Então que o pior do Brasil também é o brasileiro. O pior da Terra também é o terráqueo. E o pior de São Paulo, veja só, é o paulistano.

Fiquei pensando nisso por duas horas na última terça, quando permaneci – bloco e caneta em punho – plantado na Avenida São João, contando quantos veículos (e de que tipo) utilizavam a nova ciclovia instalada pela Prefeitura. Porque, particularmente, acho que a cidade tem mesmo de se encher de ciclovias – e quaisquer outras coisas que privilegiem o ser humano em detrimento das máquinas, que favoreçam a convivência e o viver em detrimento da pressa e do morrer. Só que, enquanto houver tantos espertinhos furando o trânsito da maneira mais torpe possível, essa São Paulo agradável que queremos permanecerá apenas no intangível, no imaginário. Uma pena.

Veja as fotos:

Eis o ranking (terça-feira, dia 12 de agosto, das 17h às 19h, na ciclovia da Avenida São João, entre a Rua General Osório e a Avenida Duque de Caxias):

Bicicletas: 43

Skate: 1

Patinete: 1

Cavalos (da PM): 8

Motocicletas: 158

Carros: 16

Caminhão (VUC): 1

