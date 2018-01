FOTO: JF DIORIO/ ESTADÃO

Mostra de Cinema com sessões no vão livre do Masp e no Ibirapuera, Cultura Livre SP, mutirão de grafiteiros… Uma série de eventos mostra que o paulistano está cada vez mais ocupando os espaços públicos da cidade. E, aos poucos, transformando esses espaços. Confira mais informações nesta reportagem.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 25 de outubro de 2013