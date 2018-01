O parque rural da cidade de São Paulo

__________________________________________

Marco da Barra Funda, o Parque da Água Branca, fundado em 1929, foi idealizado pela Sociedade Rural Brasileira. No início, abrigava exposições e provas zootécnicas. Era uma época em que a região não diferia muito do campo. Aliás, a Avenida Água Branca, ali em frente, nem sequer era pavimentada. Mais de 80 anos depois, esse ar bucólico ainda é mantido, de certa forma, com os galináceos à solta no parque. Neste fim de semana, o local recebe uma mostra com atrações de museus paulistas. Mais informações neste link.