No dia em que celebrou o aniversário de três anos do início oficial de seu pontificado, papa Francisco aderiu a mais uma rede social: o Instagram. Na conta ‘Franciscus‘, a primeira foto postada foi a do sumo pontífice rezando. Na legenda, ele pede que os fiéis orem por ele.

O papa já estava presente no Twitter – iniciativa de seu antecessor, Bento XVI – e no Youtube. O vídeo abaixo mostra Francisco fazendo seu primeiro post no Instagram.