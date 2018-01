O Palácio Boa Vista, de Campos do Jordão (abaixo, reprodução de sua descrição, do site oficial), é uma das residências oficiais do Governo do Estado. A história dessas casas está em cartaz em exposição no Palácio dos Bandeirantes.

Av. Morumbi, 4.500, portão 2, Morumbi, 2193-8282. 10h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 30/3/2014.



IMAGEM: REPRODUÇÃO

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 23 de agosto de 2013