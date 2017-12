O padre que inventou o rádio

Em 1894, o padre Roberto Landell de Moura (1861-1928) realizou uma transmissão de rádio entre Santana e a Avenida Paulista – uma distância, em linha reta, de 8 quilômetros. Por falta de documentação sólida, o sacerdote-cientista-inventor nunca conseguiu um reconhecimento internacional de seu feito.

Em 1901, Moura obteve a primeira patente brasileira para um “aparelho destinado à transmissão fonética a distância, com fio ou sem fio, através do espaço, da terra e do elemento aquoso”. A imagem acima é de um selo lançado pelos Correios em 2011 para homenageá-lo.