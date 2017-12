O ouro do Jaraguá

__________________________________________

Datada de 1812, esta gravura feita pelo mineralogista inglês John Mawe (1764-1829) – intitulada ‘Uma Visita da Lavagem de Ouro no Jaraguá Perto de São Paulo’ – originalmente integrou o livro ‘Viagens ao Interior do Brasil’, publicado por Mawe em Londres. O desenho retrata um episódio pouco conhecido da história paulistana: o fato de que, em 1562, foram encontradas, ali no Pico do Jaraguá, ponto geográfico mais alto do município, as primeiras jazidas de ouro do Brasil. A gravura integra a exposição permanente do Espaço Olavo Setubal – Coleção Brasiliana Itaú, do Itaú Cultural (Av. Paulista, 149, 2168-1777).