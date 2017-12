O novo muro do Pirajá

Já está virando tradição: o pequeno muro ao lado da entrada do bar Pirajá, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, tem sempre uma obra grafitada.

Ao longo da primeira semana de julho, o local vai ganhar novas cores e ficar como nesta simulação (foto acima). A obra será assinada pelas artistas Carolina Barbosa e Juliana Nersessian, do estúdio Lanó. Elas ganharam um concurso promovido pelo bar para fazer a intervenção no espaço.

Participaram do certame 51 artistas, que inscreveram seus trabalhos ao longo do mês de abril. O tema foi a boemia carioca – já que o bar se inspira no Rio de Janeiro.