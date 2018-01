O museu do que salva corações

__________________________________________

Entre as relíquias, uma réplica do primeiro marcapasso utilizado na história: o equipamento da foto, dos anos 1930, que funcionava à manivela. É uma das cerca de 500 preciosidades do acervo do Museu do Marcapasso, aberto há um ano no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (Av. Dr. Dante Pazzanese, 500, Vila Mariana, 5085-6000. Visitas sob agendamento pelo administração@ idpc.org.br). “É um dos maiores acervos mundiais do ramo”, diz o médico José Carlos Pachon, diretor do museu.