Até o dia 30, quem passar pela Estação Brás do Metrô pode conferir a exposição Cidades Invertidas, do fotógrafo Sergio Scripilliti. São 12 imagens que representam diferentes cidades do mundo.

