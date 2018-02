Bem antes de fazer sucesso no programa CQC, o humorista Marco Luque já era conhecido em São Paulo por participações em espetáculos teatrais, sobretudo no Terça Insana. É dele um personagem paulistaníssimo: Jackson Five, o motoboy. O vídeo abaixo mostra-o em trecho do programa do Jô Soares. Confira:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.