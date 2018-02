O monstro que vomita granito

FOTO: DIVULGAÇÃO

‘Espheropeia’ é uma curiosa instalação feita em fibra de carbono, com 3 m de diâmetro, 5 m de largura e 8 m de comprimento. De acordo com o autor da obra, o artista plástico Gilberto Salvador, trata-se de um animal pré-histórico com cinco tentáculos, que vomita 10 toneladas de granito. É a primeira obra de arte instalada no Parque da Juventude, local que antes abrigava a Penitenciária do Carandiru. Segundo o artista, colocar sua obra ali não foi por acaso: ele acredita que a escultura seja uma valorização da vida em um local que ficou marcado pela morte de mais de uma centena de detentos.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 11 de abril de 2014

