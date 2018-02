Fundado em 20 de abril de 1924 no bairro da Mooca, o Juventus tem espaço indelével na história do futebol paulista – e, é claro, na própria história de São Paulo. E, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o clube do famoso estádio da Rua Javari, tem exposição de camisas neste fim de semana. Entrada grátis. Confira:

