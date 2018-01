O metrô de 40 anos atrás

__________________________________________Quando começou a operar, há 40 anos, o Metrô circulava apenas por 6,4 km – entre as estações Jabaquara e Vila Mariana. No início, o transporte era oferecido somente de segunda as sexta, das 9h às 13h.

E para poucos

Em 1974, a companhia registrou uma média diária de apenas 2.858 passageiros.

Na ativa

O primeiro trem do Metrô de São Paulo foi o A33, produzido pelo Consórcio Budd/Mafersa. E ele ainda está em operação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O preço da passagem

Em 1974, um bilhete do Metrô custava Cr$ 1,50.

Frota

Em 1974, ano do início da operação comercial, o Metrô dispunha de 25 trens. Atualmente, a frota é composta por 164 trens.

Equipe inicial

Quando iniciou as operações, o Metrô contava com 3 mil funcionários administrativos e 7 mil operários.