O metrô antes do metrô

No mês passado, o Metrô de São Paulo completou 40 anos de operação. Mas a primeira vez que um trem trafegou pelo subterrâneo paulistano foi dois anos antes, em 6 de setembro de 1972. Era um teste. A máquina havia chegado há São Paulo no dia 20 de agosto daquele ano. Coube a Antonio Aparecido Lazarini (foto acima), então com 20 anos e um dos primeiros funcionários da companhia, a honra de ser o operador do pequeno trajeto de 400 metros, do pátio até a Estação Jabaquara – cerca de 2 minutos. Dentro do veículo, havia uns 10 passageiros – chefes e alguns funcionários.

A empresa já existia há quatro anos. Em 24 de abril de 1968 foi formada oficialmente a Companhia do Metropolitano de São Paulo. “Inicia-se hoje uma empresa destinada ombrear-se, dentro de pouco tempo, com as maiores da América Latina”, discursou, na ocasião, o prefeito Faria Lima.