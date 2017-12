O metrô aéreo

FOTO: REPRODUÇÃO

Não, não estamos falando de aerotrem. Mas, sim, do metrô aéreo, um projeto do escritório Loeb Capote Arquitetura e Urbanismo – que nunca saiu do papel.

Eis a descrição da ideia:

“Com a proposta de construir 45 km de “metrô de superfície” ao longo das marginais Pinheiros e Tietê, Roberto Loeb prevê neste projeto o aproveitamento das estações de embarque, a 100 metros de altura, como prédios comerciais. A ideia para o novo metrô aéreo de São Paulo partiu da montagem feita pelo engenheiro civil Roberto (Neco) Stickel, para dar forma ao desenho feito pelo arquiteto.”

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 20 de setembro de 2013