O mestre recordista

Ideval Anselmo, 75 anos. Ou, simplesmente, Mestre Ideval. Ele é o compositor que mais vezes teve sua obra cantada na avenida. De acordo com dados do acervo da Sociedade Amantes do Samba Paulista – analisados todos os sambas-enredo de todos os desfiles desde 1968 -, Ideval emplacou 19 vezes, sempre pelo Grupo Especial.

Mas, em suas contas, o recorde é ainda maior. Seriam 22 vezes, pois houve casos em que ele inscreveu samba sob pseudônimo. Ele foi campeão cinco vezes. Em 1974, 1976, 1977 e 1979 – pela Camisa Verde e Branco. E em 1984, quando comemorou com a Rosas de Ouro.

Confira outras curiosidades do carnaval paulista.