O médico dos saxofones

Conhecido entre músicos de sopro de São Paulo, João Cuca, especialista em restaurar instrumentos do tipo, vai oferecer consultas gratuitas na Expomusic – feira que ocorre de 4ª (21) a 25/9 no Anhembi. Ele estará de plantão no estande da FreeSax. Com delicadeza e ouvido de apuro milimétrico, ele diagnostica ‘vazamentos’ e outros problemas que comprometem os sons de saxofones e afins.

Fora do evento, Cuca segue dando expediente em sua Ébano (R. Teodoro Sampaio, 784). É uma das sobreviventes lojas de música da região de Pinheiros – já que, ultimamente, muitas têm fechado suas portas.