O marco da fundação

‘Glória Imortal aos Fundadores de São Paulo’ é o nome oficial do obelisco que fica em frente à igrejinha do Pátio do Colégio, exatamente onde a cidade foi fundada, 463 anos atrás. Trata-se de uma coluna sobre um grande pedestal de granito, que mede 26 metros de altura. No alto, uma figura feminina representa a cidade coroando seus fundadores. Na mão direita, ela traz uma tocha, símbolo de amor eterno; na esquerda, um ramo de louros e uma foice, aludindo à glória e ao trabalho. Obra do escultor italiano Adameus Zani (1869-1944), o monumento foi escolhido por concurso e instalado no local em 1922.

