O mapa da cultura de SP

Atualizado de forma colaborativa e constante, o recém-lançado mapa ‘SP Estado da Cultura’ reúne dados sobre espaços, eventos e projetos culturais realizados em todo o Estado. Como as informações são georreferenciadas, a visualização é precisa. A ferramenta serve tanto para o público das instituições culturais – sejam elas públicas ou privadas – quanto para os produtores e gestores da área.

Lançado pela Secretaria da Cultura do Estado, o mapa pode ser conferido em www.estadodacultura.sp.gov.br. De acordo com as expectativas da secretaria, a publicação e a reunião desses dados “permite gerar indicadores capazes de balizar políticas públicas eficazes e de qualidade”.