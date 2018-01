O mapa da água

A abrangente hidrografia paulistana – em sua maior parte canalizada e enterrada – é apresentada em maquete exposta até 31 de maio no Sesc Carmo (R. do Carmo, 147). ‘Rios Des.Cobertos’ é uma instalação realizada pelo projeto Rios e Ruas, em parceria com o Estúdio Laborg. Nela, projeções revelam os rios ocultos embaixo do asfalto.

A exposição ainda traz curtas-metragens e animações, além de pranchas com materiais que contam a história das transformações dos rios paulistanos.