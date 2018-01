O jazz do sebo

O Desculpe a Poeira, o sebo mais descolado da cidade, terá mais um happy hour temático nesta segunda (18). Desta vez, o encontro será ao som de um trio de jazz: animam a noite os músicos João Paulo Ramos Barbosa “JotaP” (sax), Marcelo Boittaro (contrabaixo) e Nenê (bateria).

O evento será no Bar do Bigode (Rua Simão Álvares, 285, Pinheiros) a partir das 18h30. Sugere-se o pagamento de couvert artístico, no valor de R$ 10. “Nessa noite, a ideia é preencher o espaço com um jazz potente, surpreendendo as pessoas que costumam passear por lá”, diz o alfarrabista Ricardo Lombardi, proprietário do sebo.