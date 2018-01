FICA A DICA



Amanhã (21) é dia de festa de rua na José Maria Lisboa, altura do número 1.065, no Jardim Paulista. Trata-se de comemoração organizada pelo restaurante Tomyam, especializado em cozinha do sudoeste asiático, para marcar o início do inverno. O evento vai das 16h às 22h e contará com comidas típicas tailandesas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 20 de junho de 2014

Tem Twitter? Siga o blog